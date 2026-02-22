La muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), ha generado violencia en calles de varios estados mexicanos y pánico en el aeropuerto de Guadalajara, según videos subidos a las redes.

El operativo en el que terminó abatido El Mencho se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Las agencias también reporta que supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad.

EE.UU. y Canadá llaman a sus ciudadanos a no salir

Las autoridades de Estados Unidos en México y la de Canadá, en Toronto, emitieron este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

En una advertencia emitida también por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".