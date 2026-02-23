Comienza remodelación de cárcel Helicoide, tras orden de cierre en Venezuela

Fue el pasado 30 de enero que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la reconversión del recinto carcelario. ( EFE )

El gobierno de Venezuela informó el lunes el inicio de la remodelación de la temida cárcel Helicoide, considerada un lugar de torturas, para convertirla en un centro social luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó su cierre.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero. Casi un mes después ordenó el cierre del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) que aún funciona como centro de reclusión.

La oposición y activistas de derechos humanos denuncian esa prisión como un símbolo de tortura en Venezuela.

"Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución", dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez

El ministerio de Obras Públicas "adelanta los trabajos de recuperación de la infraestructura del Helicoide", informó en la misma red social el ministro de Comunicaciones, Miguel Pérez Pirela.

Rodríguez ordenó a fines de enero convertirlo "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas".

La mandataria encargada adelanta una agenda de reformas legislativas bajo fuertes presiones de Estados Unidos.

Impulsó una histórica ley de amnistía aprobada el jueves, que abarca hechos puntuales en 27 años del chavismo gobernante.

El instrumento se enmarca en lo que Rodríguez definió como el paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre".

Gonzalo Himiob, uno de los directores de la oenegé Foro Penal, informó en X que los amnistiados suman 65 desde la entrada en vigencia de la ley hasta este lunes: siete el viernes, 15 el sábado y 43 el domingo.

"Seguimos verificando otros casos", apuntó Himiob.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1,500 personas solicitaron en los tribunales el beneficio de la amnistía.

Expertos dudan no obstante del alcance de esta ley. Cientos de detenidos como militares acusados de actividades "terroristas" pueden quedar fuera.

De temida cárcel a centro social y cultural

El Helicoide -una estructura en Caracas de la década de 1950 utilizada hoy como lugar de detención de presos políticos- pasará a ser "un centro social, deportivo, cultural y comercial", dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que reveló la propuesta después de las excarcelaciones anunciadas hace un par de semanas.

Concebida originalmente como centro comercial, esta instalación volvió al foco de la atención luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara, hace un par de semanas, sobre el cierre de un sitio de "torturas" en la capital venezolana.

En este inconcluso edificio -descrito como un "proyecto de vanguardia" por su diseño futurista en forma de hélice- funcionan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros, según la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.