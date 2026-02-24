×
ley de amnistía

Venezuela: 179 personas salen de prisión con libertad plena por amnistía

La amnistía no es automática, exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso

    Venezuela: 179 personas salen de prisión con libertad plena por amnistía
    La histórica ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos. (EFE/ RONALD PENA R)

    Un total de 179 personas han salido de prisión en Venezuela beneficiados por la recién promulgada ley de amnistía, informó el jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a su aplicación.

    La histórica ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos.

    Beneficio de la ley

    La amnistía no es automática. Exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

    • El diputado Jorge Arreaza dijo que el sistema de justicia ya recibió 4,293 solicitudes de amnistía.

    Del total, unas 3,000 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también dentro de esa ley promulgada el 19 de febrero.

    "Es extraordinario el ritmo que se lleva", celebró Arreaza en una rueda de prensa.

