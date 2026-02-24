Al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias en el sureste de Brasil

Las inundaciones por lluvias intesas frecuentes en Brasil se atribuyen al cambio climático. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 23 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares en el sureste de Brasil, debido a lluvias récord en las últimas horas en la región.

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 7 en el de Ubá, en el estado de Minas Gerais, según el último balance oficial del martes.

Las intemperies provocaron que se desbordara un río, inundaciones, deslizamientos de tierra e impresionantes derrumbes de edificaciones que fueron grabados por vecinos.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais también busca a "decenas" de desaparecidos, confirmó un portavoz a la AFP.

Un historial de inundaciones en el sur

En mayo de 2024, las lluvías en Río Grande do Sul, el estado del sur de Brasil, dejaron al menos 86 muertos.

El colapso del estado obligó a trasladar a otros presidios a 1,057 presos que estaban en un presidio que se inundó, informaron este lunes fuentes oficiales.

