×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
congresistas hondureños pruebas toxicológicas
congresistas hondureños pruebas toxicológicas

Congreso de Honduras avala pruebas antidrogas para diputados

Las pruebas serán voluntarias y los resultados se mantendrán en secreto, aunque podrán ser utilizados como evidencia en caso de sanciones.

    Expandir imagen
    Congreso de Honduras avala pruebas antidrogas para diputados
    Congreso de Honduras (FUENTE EXTERNA)

    Los congresistas hondureños podrán demostrar que no están drogados o ebrios durante sus debates tras aprobarse el jueves una moción que los exhorta a someterse a pruebas toxicológicas de forma voluntaria, informó el Legislativo.

    La medida se suma a una serie de normas de disciplina que incluyen el rezo obligatorio antes de cada sesión, un código de vestimenta formal y el pago a los legisladores por días trabajados.

    Propuesta y justificación de las pruebas toxicológicas

    Esas medidas han sido impulsadas por el oficialismo conservador que controla el Congreso desde enero pasado, pero el diputado liberal Mario Segura sorprendió al proponer los test antidrogas y por consumo de alcohol.

    "Hay diputados que vienen aquí muy alegres" y otros que "hablan con animales y (...) deberán explicar que pueden hablar con animales por un don y no por andar drogados", afirmó Segura, al aludir a un video viral que muestra a un congresista supuestamente conversando con unas cabras.

    • El llamado es a "que no tengamos limitaciones en hacernos pruebas antidrogas que evidencien que en nuestros debates actuamos en estado de conciencia, responsabilidad y prudencia", añadió.

    La norma establece que las pruebas son voluntarias y los resultados se guardarán en secreto, bajo reserva de confidencialidad, pero podrán ser usados como evidencia en casos que den lugar a sanciones.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.