Sicarios matan a balazos a un alcalde en la Amazonía de Perú

Iroshi Ureta, de 44 años y gobernante del distrito de Coviriali. ( FUENTE EXTERNA )

Sicarios asesinaron a balazos a un alcalde este jueves cuando se dirigía a su despacho municipal, en una zona con fuerte influencia del narcotráfico en la Amazonía central del Perú, informaron autoridades.

Iroshi Ureta, de 44 años y gobernante del distrito de Coviriali, de unos 5 mil habitantes, recibió dos impactos de bala durante un ataque llevado a cabo por dos sujetos en motocicleta.

Es el segundo homicidio contra una autoridad municipal peruana a manos del crimen organizado desde el inicio del año. Días atrás, el alcalde Edward Amoroto, del distrito de Los Aquijes, en Ica (sur), falleció cuando cumplía 21 días de tratamiento médico tras un ataque armado.

Gravemente herido, Ureta pasó varias horas este jueves en un centro de salud de la ciudad de Satipo, en Junín, a unos 400 km al este de Lima, a la espera de un vuelo para recibir atención médica especializada en la capital.

"El Seguro Social de Salud lamenta el deceso del alcalde, Iroshi Ureta, quien falleció luego de ser trasladado por vía aérea (...) y cuando era atendido en una ambulancia" dentro de un aeropuerto militar en las afueras de Lima, indicó esa institución en un comunicado.

Las razones del crimen y la identidad de sus autores se encuentran en investigación, dijo a la prensa local Cristhian Cerrón, jefe policial de Satipo.

"Vamos a esclarecer el caso, vamos a tratar de identificar esa motocicleta", agregó.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a los atacantes en su huida portando cascos rojos.

La región Junín se ubica en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zona conocida por concentrar la mayoría de los sembrados ilegales de coca del país andino, el segundo productor mundial de cocaína.

Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2.200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.