Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50% por no hacer lo suficiente en lucha antinarco

Fotografía de archivo del 30 de enero de 2026 que muestra a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, hablando durante una rueda de prensa en Quito (Ecuador). Sommerfeld aseguró que el Gobierno "mantiene el diálogo" con Colombia pese a las recientes medidas arancelarias adoptadas entre ambos países, que están enfrascados en una guerra comercial. ( EFE )

Ecuador elevará del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas "concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.

La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. "Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", señaló la cartera en un comunicado.

Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.

Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles

En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.

La solicitud de Colombia a Ecuador del retiro de los aranceles se plantea en un contexto de confrontación que ha arreciado en los últimos meses.

La actividad de redes de narcotraficantes en la frontera es el mayor punto de tensión, debido a los constantes enfrentamientos con autoridades y confiscaciones de armamentos en ambos lados.

Diálogo abierto

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró este miércoles que el Gobierno "mantiene el diálogo" con Colombia pese a las recientes medidas arancelarias adoptadas entre ambos países, que están enfrascados en una guerra comercial.

Un día después de que entrara en vigor el arancel del 30 % aplicado por Colombia a 23 partidas de productos ecuatorianos, la canciller aseguró a la prensa que las gestiones diplomáticas continúan a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una "tasa de seguridad" del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.