Negocios privados de Cuba comienzan a importar combustible ante crisis energética

Una persona camina por una calle el pasado sábado en La Habana (Cuba). El asedio petrolero de Washington a Cuba cumple ayer un mes, con una crisis humanitaria fraguándose inexorable en la isla, incertidumbre absoluta, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales en la sombra. ( EFE )

Varios negocios privados de Cuba realizaron las primeras importaciones de combustible ante la escasez que vive la isla, provocada por las presiones de Estados Unidos, según confirmaron varias fuentes a la AFP el lunes.

Washington, que aplica un bloqueo energético de facto a La Habana, precisó la semana pasada que autorizaba la venta de petróleo y gas a Cuba siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado.

El dueño de una empresa privada cubana afirmó a la AFP, bajo anonimato, que había realizado la primera importación de un isotanque (un contenedor empleado para transportar combustible) desde Estados Unidos.

El empresario, que se dedica a la venta mayorista de alimentos, contó que el isotanque llegó a finales de la semana pasada al puerto cubano de El Mariel, a unos 50 kilómetros al oeste de La Habana, y ya lo transportó hasta la capital para comenzar a usarlo.

"Ya lo puedo usar", comenta la fuente, que realiza las gestiones para "garantizar el próximo" envío de otro isotanque, luego de que a inicios de febrero y por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas.

"Sin combustible no podemos funcionar", afirma.

Según Oniel Díaz, consultor para el sector privado cubano, al menos un par de clientes de su empresa también han importado combustible hacia la isla.

"Tenemos dos clientes que ya han ejecutado la importación de isotanques con combustible", dijo Díaz, pero insistió en que no significa que "todo el mundo" (empresas privadas) puedan recurrir a esta vía para hacer frente a la escasez de combustible, por desafíos logísticos y financieros.

La crisis energética que ya enfrentaba Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

La advertencia de Washington

Aunque Washington suavizó ahora su veto a las exportaciones de petróleo a Cuba, incluido el venezolano, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la isla debe cambiar "drásticamente" y culpó a sus dirigentes de la crisis económica y energética que sufre la nación caribeña.

Rubio advirtió, sin embargo, que las sanciones serían restablecidas si el petróleo termina en manos de empresas controladas por el gobierno o instituciones militares, que dominan la economía de la isla.

"Cuba necesita cambiar. Necesita cambiar drásticamente porque es su única oportunidad para mejorar la calidad de vida de su pueblo", declaró Rubio a la prensa.