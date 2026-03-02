Ecuador anuncia el inicio de "operaciones conjuntas" antidrogas junto a EE. UU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio de operaciones conjuntas contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás aliados de la región.

Cercano a Donald Trump, el mandatario enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal.

Noboa describió en X la ofensiva como una nueva fase de su política de mano dura para pacificar el país.

Sin embargo, no precisó si las acciones conjuntas incluirán el despliegue de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano.

Las operaciones, que comienzan este mes, fueron anunciadas una semana después de la muerte a manos del ejército mexicano de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región.

Medidas de seguridad y toque de queda

Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

El gobierno anunció igualmente que desde el 15 hasta el 30 de marzo decretará un toque de queda nocturno en cuatro de las 24 provincias del país, las más afectadas por la violencia: Guayas, cuya capital es el puerto de Guayaquil; Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

"Quédense en sus casas. Estamos en una guerra", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, a periodistas tras una ceremonia de graduación de policías.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder, en 2023.

En diciembre del año pasado, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta (suroeste).

El gobierno ecuatoriano no ha informado sobre el número de uniformados ni el tiempo que permanecerían en el país.

En un referendo impulsado por Noboa en 2025 los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que operó en Manta por una década (1999-2009)