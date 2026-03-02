×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
robo billetes Bolivia
robo billetes Bolivia

Allanamientos en Bolivia en busca de millones de billetes robados en siniestro aéreo

El accidente del avión militar dejó 24 muertos y provocó el robo de cerca del 30% de los billetes transportados al Banco Central

    Expandir imagen
    Allanamientos en Bolivia en busca de millones de billetes robados en siniestro aéreo
    El avión transportaba nuevos billetes del banco central del país. (FUENTE EXTERNA)

    La policía allanó este lunes más de una veintena de viviendas en Bolivia en busca de millones de billetes, que fueron robados luego de que el avión militar que los transportaba se estrellara con saldo de 24 muertos, informó una autoridad.

    La aeronave C-130 Hércules se siniestró el viernes al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, a 15 kilómetros de La Paz. Había partido de Santa Cruz con ocho tripulantes y la misión de abastecer de papel moneda al Banco Central.

    • En total llevaba 50 millones de bolivianos, unos 7.2 millones de dólares, según el ministerio de Economía.

    El gobierno informó que el avión transportaba 17 millones de billetes de distintas denominaciones. Siete de los tripulantes sobrevivieron. Las autoridades no han informado sobre las circunstancias en que falleció el resto de víctimas.

    Acciones de la autoridad y consecuencias

    Una turba se lanzó entre los restos del fuselaje para acceder al cargamento. La policía tuvo que emplear gases lacrimógenos en medio del operativo de rescate de los bomberos.

    Se han realizado "por el momento 22 allanamientos" de viviendas, "donde se ha encontrado evidencia como los billetes", dijo a la prensa el coronel Henry Pinto, encargado de las pesquisas policiales.

    El Banco Central anunció, entretanto, que los billetes serán anulados y no podrán ser recibidos por entidades financieras. José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, estimó este lunes que fue "sustraído cerca del 30%" de los billetes, en declaraciones a la televisora Unitel.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.