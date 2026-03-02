Allanamientos en Bolivia en busca de millones de billetes robados en siniestro aéreo

La policía allanó este lunes más de una veintena de viviendas en Bolivia en busca de millones de billetes, que fueron robados luego de que el avión militar que los transportaba se estrellara con saldo de 24 muertos, informó una autoridad.

La aeronave C-130 Hércules se siniestró el viernes al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, a 15 kilómetros de La Paz. Había partido de Santa Cruz con ocho tripulantes y la misión de abastecer de papel moneda al Banco Central.

En total llevaba 50 millones de bolivianos, unos 7.2 millones de dólares, según el ministerio de Economía.

El gobierno informó que el avión transportaba 17 millones de billetes de distintas denominaciones. Siete de los tripulantes sobrevivieron. Las autoridades no han informado sobre las circunstancias en que falleció el resto de víctimas.

Acciones de la autoridad y consecuencias

Una turba se lanzó entre los restos del fuselaje para acceder al cargamento. La policía tuvo que emplear gases lacrimógenos en medio del operativo de rescate de los bomberos.

Se han realizado "por el momento 22 allanamientos" de viviendas, "donde se ha encontrado evidencia como los billetes", dijo a la prensa el coronel Henry Pinto, encargado de las pesquisas policiales.

El Banco Central anunció, entretanto, que los billetes serán anulados y no podrán ser recibidos por entidades financieras. José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, estimó este lunes que fue "sustraído cerca del 30%" de los billetes, en declaraciones a la televisora Unitel.