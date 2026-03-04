Air France anuncia que suspenderá vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Hasta ahora, Air France era una de las pocas líneas aéreas que mantenían vuelos a La Habana. ( EFE )

Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible en Cuba, anunció este miércoles la aerolínea a AFP.

"Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo", precisó Air France.

La reanudación está prevista "a partir del 15 de junio" si la situación mejora, añadió la aerolínea, que opera tres vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad.

Aeroflot también suspendió "hasta la normalización del suministro de queroseno"

Las aerolíneas rusas dieron el domingo 22 de febrero por terminada la operación de repatriación de los casi 4,300 turistas varados en Cuba debido a la crisis energética causada por el embargo impuesto por EE.UU. a la isla caribeña.

"Las compañías aéreas han completado los vuelos de repatriación de los turistas rusos de Cuba", informó el Ministerio de Transporte en un comunicado en Telegram.

El último avión aterrizó a las 17.27 hora local en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo, que tuvo que limitar hoy el número de vuelos debido a los ataques de los drones ucranianos.

Se trataba de un vuelo de la compañía Rossía (Grupo Aeroflot) que despegó del balneario de Varadero -popular destino turístico entre los rusos- y que supuso "el vuelo final en el marco de la campaña que comenzó el 13 de febrero".

En total, según el ministerio, "casi 4,300 turistas" rusos fueron repatriados de Varadero, La Habana, Holguín y la isla de Cayo Coco en nueve vuelos.

"La posibilidad de reanudar los vuelos se abordará tras la normalización de la situación con los suministros de queroseno", añadió.

El 11 de febrero el Gobierno ruso recomendó a los turoperadores que cesaran la venta de viajes a Cuba, tras lo que las aerolíneas anunciaron que suspenderían temporalmente los vuelos.

Las aerolíneas canadienses suspendieron la segunda semana de febrero

El 10 de febrero, Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes, un día antes, informó que cancelaba sus rutas a Cuba.

El New York Times reporta en su edición de este miércoles que la guerra en Medio Oriente acrecienta la crisis de combustible en Cuba, por el impacto en los suministros de petróleo y gas licuado en gran parte del mundo.