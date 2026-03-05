×
operativo de la lancha rápida
Cuba anuncia la muerte de uno de los seis detenidos en el operativo de la lancha de EE.UU.

La muerte del detenido se produjo el 4 de marzo, según el comunicado del Minint

    Cuba anuncia la muerte de uno de los seis detenidos en el operativo de la lancha de EE.UU.
    Guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EE.UU. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) anunció este jueves que uno de los seis detenidos por el operativo de la lancha rápida procedente de EE.UU. la semana pasada ha muerto a causa de las heridas que sufrió en el tiroteo con las tropas guardafronteras.

    • En el último párrafo de un comunicado sobre el proceso de investigación de los hechos, el Minint indicó que Roberto Álvarez Ávila, uno de los heridos en el suceso -y detenido desde entonces- "falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas".

    Intercepción de la lancha rápida

    El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EE.UU. en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.