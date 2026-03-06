Prevén vuelos a Venezuela este mes; oficinas consulares siguen cerradas

La sede de la Embajada de Venezuela en Santo Domingo continúa cerrada. ( BALBIERY ROSARIO )

Las aerolíneas venezolanas aún se encuentran actualizando la documentación requerida por las leyes dominicanas para reanudar sus rutas desde y hacia el país, con fechas preliminares previstas para el mes de marzo, en lo que serían los primeros vuelos tras casi dos años de suspensión de las operaciones aéreas entre ambas naciones y a más de un mes del anuncio de reconexión.

"La suspensión de los vuelos fue hace mucho tiempo y las líneas aéreas deben actualizar todos los documentos de requisitos", puntualizó el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, quien precisó que cuentan con un cronograma tentativo para retomar sus operaciones, en el caso de que las aerolíneas consigan ponerse al día a tiempo.

Conforme al itinerario preliminar, la aerolínea Rutas Aéreas C.A. (Rutaca) sería la primera compañía en reanudar sus vuelos a partir del 12 de marzo, seguida de Líneas Aéreas de Servicios Ejecutivos Reginal (Laser), que tiene tanto el 19 como el 23 de marzo como fechas tentativas.

Con Rutas Aéreas de Venezuela (RVA), que prevé iniciar este 27 de marzo, completarían tres las aerolíneas venezolanas que retomarían sus rutas aéreas en este mes.

Líneas aéreas de RD

La institución estima que Sky High Dominicana podría retomar sus vuelos a partir del 15 de marzo próximo de manera tentativa, aunque subraya que serán operaciones exclusivas de carga a demanda, mientras que aún se espera respuesta de la compañía Red Air, autorizada también para operar.

Consulados cerrados

A los visitantes de la sección consular de la Embajada de Venezuela en la República Dominicana todavía los recibe una bandera raída y sucia por el abandono como la única señal visible de una sede que aún no reanuda los servicios prometidos.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, confirmó que aún se está a la espera de la designación de quién será el cónsul dominicano en Venezuela.

Leer más EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

Irmgard De la Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.