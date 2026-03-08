Colombia elige Congreso antes de presidenciales con la derecha al acecho del poder

Jornada electoral en Colombia para renovar el Congreso. ( EFE )

Los colombianos eligen el domingo un nuevo Congreso en unas elecciones que medirán la temperatura de cara a las presidenciales, en las que la izquierda de Gustavo Petro aspira a conservar el poder.

Aliados del primer mandatario izquierdista de Colombia buscan reforzar su presencia en el legislativo ante el acecho de la derecha, otrora la mayor fuerza política del país, que busca recuperar terreno antes de los comicios presidenciales del 31 de mayo.

Petro y las autoridades electorales dieron inicio en Bogotá a la jornada que terminará a las 16H00 locales (21H00 GMT) con más de 41 millones de colombianos habilitados para elegir a 285 congresistas.

En las urnas calificarán la gestión del actual Congreso que, si bien dio luz verde a algunas de las ambiciosas reformas del presidente, cerca del final de su mandato rechazó propuestas como cambiar el sistema de salud o hacer una reforma tributaria para recaudar fondos ante un grave déficit fiscal.

El presidente respondió a los legisladores opositores con constantes marchas multitudinarias en las que dio fuertes discursos en contra del Congreso, desprestigiado entre el electorado desde hace años por múltiples escándalos de corrupción en un país que intenta salir de más de medio siglo de conflicto armado.

"Nos hemos equivocado (...) Hemos visto mucho show y eso no le da seriedad al desarrollo de las políticas públicas", dijo a la AFP luego de votar en la capital Mariela Castellanos, de 69 años.

"Nunca debatieron nada (...). Para el país eso es un costo político", señaló la abogada pensionada.

El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del sucesor de Petro.

Las encuestas dan como favoritos para las presidenciales al senador Iván Cepeda, un hombre fuerte de la izquierda que pertenece al mismo partido del presidente, y a Abelardo de la Espriella, un abogado cercano a la derecha que se presenta como un "outsider".

"Trabajo en equipo"

Ante el descrédito, los partidos han recurrido a personalidades de redes sociales para conquistar votantes.

Quiero "preferiblemente caras nuevas", dice el diseñador José Chamorro, de 48 años.

Petro, que alerta desde hace días sobre un posible fraude por falencias en el sistema de escrutinio, durante la jornada ha compartido en X supuestas irregularidades en los puestos de votación.

En tanto, el ministro de Defensa denunció que unas 2.400 personas ingresaron ilegalmente desde Venezuela para votar pese a que las fronteras están cerradas desde el sábado.

Cepeda, el favorito en la carrera presidencial, aspira a persistir en las reformas de la izquierda, por lo que debe contar con un Congreso aliado, como no sucede con Petro.

"Gracias al Congreso que tenemos bien o mal, no pasaron varias reformas que eran nefastas para el país", sostiene Damaris Pavón, una politóloga de 37 años, disgustada con la labor del mandatario.

Por su parte Daniel Alfonso, de 31 años, desea que entre el próximo presidente y los legisladores "haya un trabajo en equipo".

"Si (el futuro mandatario) no tiene un poyo en el Congreso va a ser muy complicado", dice el trabajador de un centro de atención telefónica que reclama más cambios a la educación, un trámite que propuso Petro pero el legislativo solo aprobó parcialmente.

Uribe de vuelta

Una de las propuestas de la izquierda es modificar la Constitución, lo que analistas consideran un riesgo de que el presidente concentre poder.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el dirigente derechista más influyente del siglo, es uno de los candidatos al Senado en un intento que busca movilizar votantes que respaldaron su guerra contra las guerrillas.

El exmandatario regresa a la contienda electoral luego de que un tribunal anuló en octubre una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a paramilitares y fraude procesal. Como candidato rechaza políticas de Petro como la "paz total", una apuesta por negociar con grupos armados ilegales que se fortalecieron en lugar de dejar las armas.

La violencia continúa siendo un actor en las elecciones. Durante la campaña electoral fue asesinado el año pasado el senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser un candidato presidencial.