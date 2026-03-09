Apagones desatan nuevas protestas en Cuba en medio de una profunda crisis energética

Una persona camina frente a un mural con la imagen de Ernesto 'Che' Guevara en una calle de La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

Las recientes interrupciones masivas del servicio eléctrico en Cuba han provocado una nueva ola de protestas en distintas zonas del país. Durante dos noches consecutivas, ciudadanos de varios municipios de La Habana y de la provincia de Matanzas salieron a las calles para manifestar su descontento por los prolongados apagones y el deterioro de las condiciones de vida.

Las manifestaciones comenzaron de forma espontánea luego de que el sistema eléctrico nacional sufriera un colapso significativo a mediados de semana.

El fallo de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta generadora del país, desencadenó una reacción en cadena que dejó a gran parte del territorio sin electricidad y obligó a las autoridades a implementar apagones programados.

En numerosos barrios, los residentes protestaron golpeando cacerolas o reuniéndose en las calles oscuras. Videos difundidos en redes sociales muestran a vecinos expresando su frustración mientras corean consignas de "libertad" y denuncian la falta de servicios básicos.

Algunas de estas manifestaciones se registraron en zonas de La Habana como Jesús María y en localidades de Matanzas, incluyendo el municipio de Jagüey Grande.

Crisis energética y creciente malestar social

La crisis eléctrica ha alcanzado niveles críticos en los últimos días. Según reportes oficiales, el déficit de generación energética supera los 2000 megavatios, lo que obliga a realizar cortes prolongados en amplias zonas del país.

En algunas provincias, los apagones superan las veinte horas diarias y en ciertos lugares se han extendido durante varios días consecutivos.

Esta situación afecta no solo a los hogares, sino también a servicios esenciales. El suministro de agua, el transporte público y la conservación de alimentos se han visto seriamente comprometidos, mientras hospitales y centros de salud han tenido que reducir operaciones y consultas.

La crisis tiene múltiples causas. Entre ellas destacan las averías en las antiguas centrales termoeléctricas, la falta de mantenimiento del sistema de generación y la escasez de combustible necesario para operar las plantas eléctricas.

A esto se suma la disminución en las importaciones de petróleo que históricamente han sostenido buena parte de la producción energética del país.

La presión internacional también ha influido en el panorama. En los últimos meses, Estados Unidos ha adoptado nuevas medidas destinadas a restringir el suministro de petróleo al gobierno cubano, lo que limita aún más la capacidad de la isla para cubrir sus necesidades energéticas.

En este contexto, el descontento social ha vuelto a manifestarse en las calles. Activistas y observadores señalan que las protestas reflejan el desgaste acumulado por años de crisis económica, escasez de productos básicos y deterioro de los servicios públicos.

Aunque las autoridades cubanas han anunciado medidas de emergencia, como la instalación de pequeños sistemas solares y el uso de combustible importado por empresas privadas, analistas consideran que estas soluciones resultan insuficientes para resolver el déficit estructural del sistema eléctrico.

Hasta el momento, el gobierno de La Habana no ha ofrecido declaraciones públicas detalladas sobre las protestas recientes. Sin embargo, el creciente número de manifestaciones y la persistencia de los apagones sugieren que la tensión social podría continuar mientras la crisis energética siga sin resolverse.