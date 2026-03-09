Capturan a dos hermanos del guerrillero más buscado de Colombia

Los hermanos alias Conejo y alias Jota fueron capturados en dos operativos separados el viernes y el lunes en el municipio de Falán. (Foto ilustrativa) ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Colombia capturaron a dos hermanos de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país, en dos operativos que cierran el cerco sobre su "círculo de confianza más cercano", anunció el Ministerio de Defensa el lunes.

Tras frustradas negociaciones de paz, el presidente izquierdista Gustavo Petro lanzó una cacería contra Mordisco, jefe de la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2016 y se financia con el narcotráfico.

Los hermanos alias Conejo y alias Jota fueron capturados en dos operativos separados el viernes y el lunes en el municipio de Falán, en departamento del Tolima (oeste), anunció en un video el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Colaboración internacional y contexto político

Un tercer hermano de Mordisco ya había sido detenido en 2025.

Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron aunar esfuerzos para intensificar la búsqueda de Mordisco, tras una reunión en febrero en la Casa Blanca en la que limaron asperezas diplomáticas.

Andrés Vera, conocido como Conejo, fue capturado el lunes mientras intentaba tomar un bus para "escapar de la zona" tras el arresto de su hermano Juan Gabriel Vera, alias Jota, en ese mismo municipio rural, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Conejo se encargaba del "apoyo logístico" de las estructuras de Mordisco y su "expansión criminal hacia el centro del país", dijo el general William Rincón, director de la policía.

Ambos tenían órdenes de captura por homicidio, secuestro y tráfico de armas.

Conejo también está involucrado en asesinatos de excombatientes de las FARC que firmaron la paz, dijo Rincón. Los miembros desmovilizados de esa guerrilla son blanco frecuente de los grupos armados.

Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra civiles y la fuerza pública.

Petro adoptó recientemente una estrategia de guerra frontal contra las guerrillas, tras intentos fallidos por desactivar el conflicto de medio siglo a través de su política de "paz total", que implicaba entablar de manera paralela diálogos con todos los grupos armados.

A cinco meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido avances significativos.

Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo.