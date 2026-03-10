Lula cancela su asistencia a la toma de posesión de Kast en Chile

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló este martes su presencia a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile, prevista para el miércoles, sin precisar el motivo.

La presidencia había anunciado a comienzos de marzo que Lula estaría en Valparaíso para la asunción del mandatario ultraderechista, pero este martes informó que el canciller Mauro Vieira representará a Brasil en la ceremonia.

A pesar de sus diferencias ideológicas, el izquierdista Lula y el ultraderechista Kast sostuvieron una reunión en enero en Panamá, al coincidir en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Ambos mandatarios aparecieron dándose un abrazo.

El senador Flávio Bolsonaro, que prevé lanzar su candidatura a las presidenciales de octubre en Brasil, fue invitado a la ceremonia de posesión de Kast y planea asistir, informó su equipo a la AFP.

Tras la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022, Flávio Bolsonaro se perfila en las encuestas como el principal rival de Lula si el mandatario busca la reelección.

En lugar de viajar a Chile, Lula despachó durante la tarde desde la residencia presidencial de la Alvorada, donde también trabajará el miércoles, según su agenda oficial.

Esta modalidad es menos habitual para el mandatario, que suele trabajar en el palacio de Planalto.

Suicidio en la residencia presidencial y medidas oficiales

Interrogada por la AFP, la presidencia no informó de las razones de esas decisiones.

En paralelo, el servicio de seguridad de la presidencia informó la tarde del martes que uno de sus miembros se suicidó en el ejercicio de sus funciones en la Alvorada.

El hecho está siendo investigado y llevó a las autoridades a restringir el acceso de la prensa a la residencia oficial.