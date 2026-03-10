Panamá niega que acuerdo antidrogas con Trump comprometa neutralidad del canal

El presidente de Panamá, José Raul Mulino, se reunió con el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, recientemente, en Ciudad de Panamá. ( PRESIDENCIA DE PANAMÁ. )

Panamá negó este martes que la neutralidad de su canal se pueda ver afectada por el acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para enfrentar el narcotráfico con el uso de fuerza militar.

El pasado sábado, Trump anunció una alianza de 17 países para "destruir" a los cárteles con "fuerza militar letal", durante una cumbre en Florida a la que asistió el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Sin embargo, los tratados mediante los cuales Estados Unidos entregó a Panamá el canal que administró durante ocho décadas prohíben las bases militares extranjeras en el país, aunque disposiciones posteriores permitirían a Washington intervenir en caso de considerar que la ruta marítima está bajo amenaza.

El acuerdo con Trump no tiene "ninguna contradicción con el Tratado de Neutralidad (...), toda vez que las acciones son contra organizaciones criminales que muchas veces financian el terrorismo internacional", señaló la cancillería panameña en un comunicado.

"El canal es de Panamá y seguirá siendo de Panamá", pero "no podemos permitir el avance (...) del narcotráfico sobre nuestro territorio", agregó.

Trump amenazó al inicio de su mandato con retomar el canal, que construyó Estados Unidos, bajo el argumento de que China lo controla, pese a que la vía es administrada por una entidad pública autónoma del gobierno.

En Panamá, que no tiene ejército, la presencia armada estadounidense es un asunto sensible, pues evoca los tiempos en que Estados Unidos tenía un enclave con bases militares para proteger la vía interoceánica.

El gobierno panameño aseguró que durante la cumbre con Trump "no se firmó documento alguno", sino que se realizó un "acuerdo tácito para unir fuerzas en contra del crimen internacional, especialmente el narcotráfico".

Ante Mulino, Trump declaró que no podía dormir de pensar en la forma que su país entregó a Panamá el control del canal a fines del siglo pasado.

Reacciones y críticas al acuerdo y la participación de Panamá

"Me encanta ese canal, José. Hiciste el mejor negocio de la historia. Lo compraron por un dólar, uno de nuestros brillantes presidentes", afirmó Trump, aludiendo al fallecido Jimmy Carter, artífice de los tratados que dejaron el canal en manos panameñas.

La participación de Mulino en la cumbre fue duramente criticada por líderes como el expresidente Martín Torrijos, quien sostuvo que Trump "humilló" al mandatario y "ofendió" a Panamá.

"Ni el narcotráfico, ni la supuesta defensa del canal (...) puede servir de excusa para exponer al canal ni al pueblo panameño con una presencia militar en sus inmediaciones", advirtió Torrijos.