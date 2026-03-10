Siete guerrilleros muertos en bombardeo militar en Colombia

Imagen de alias Iván Mordisco, cuando convocó a una cumbre de comandantes de diferentes guerrillas en defensa de "la hermana" Venezuela tras la incursión militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro. ( AFP )

Militares de Colombia abatieron a siete guerrilleros en un bombardeo, en medio de la ofensiva que lanzó el mandatario Gustavo Petro contra el narcotráfico tras la presión de Washington, informó el martes el gobierno.

Cerca del final de su mandato el 7 de agosto, el presidente izquierdista endureció su política de seguridad al intensificar la persecución de las organizaciones armadas que se financian con el tráfico de cocaína.

Las operaciones marcan un giro en su plan de negociar la paz con dichas agrupaciones.

El mes pasado, Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y acordó fortalecer la cooperación con Estados Unidos para golpear a los principales criminales del país.

Cayó "el más buscado"

Los guerrilleros reportados como muertos en el reciente bombardeo en el departamento de Antioquia (noroeste) pertenecen a uno de los grupos comandados por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país, escribió en X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Entre los abatidos cayó alias "Ramiro, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico" y "otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas", agregó el funcionario.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El senador izquierdista Iván Cepeda, aliado de Petro, puntea en las encuestas junto al abogado de derecha Abelardo de la Espriella, que propone mano dura contra el crimen.

Captura de dos hermanos de Iván Mordisco

El pasado 9 de marzo las autoridades de Colombia anunciaron que capturaron a dos hermanos de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país, en dos operativos que cierran el cerco sobre su "círculo de confianza más cercano", anunció el Ministerio de Defensa el lunes.

Tras frustradas negociaciones de paz, el presidente izquierdista Gustavo Petro lanzó una cacería contra Mordisco, jefe de la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2016 y se financia con el narcotráfico.

Los hermanos alias Conejo y alias Jota fueron capturados en dos operativos separados el viernes y el lunes en el municipio de Falán, en departamento del Tolima (oeste), anunció en un video el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Un tercer hermano de Mordisco ya había sido detenido en 2025.

Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron aunar esfuerzos para intensificar la búsqueda de Mordisco, tras una reunión en febrero en la Casa Blanca en la que limaron asperezas diplomáticas.

Andrés Vera, conocido como Conejo, fue capturado el lunes mientras intentaba tomar un bus para "escapar de la zona" tras el arresto de su hermano Juan Gabriel Vera, alias Jota, en ese mismo municipio rural, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Conejo se encargaba del "apoyo logístico" de las estructuras de Mordisco y su "expansión criminal hacia el centro del país", dijo el general William Rincón, director de la policía.

Ambos tenían órdenes de captura por homicidio, secuestro y tráfico de armas.