Colombia informa que presidenta de Venezuela canceló visita al país, su primer viaje al exterior

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ( FUENTA EXTERNA )

La cancillería de Colombia informó a la AFP el jueves que "se canceló" el primer viaje internacional de la mandataria venezolana a la zona fronteriza entre los dos países, sin dar explicaciones sobre los motivos y a pocas horas del encuentro.

Presionados por Washington, el presidente colombiano Gustavo Petro y la venezolana Delcy Rodríguez planeaban conversar el viernes sobre el creciente narcotráfico, así como la compra de gas venezolano y otros temas de cooperación.

"Todo se canceló", dijo un responsable de la Cancillería en Bogotá a la AFP, mientras funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en uno de los puentes que conectan a la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

El puente había sido bloqueado para el paso del tráfico y todo estaba preparado para el primer viaje internacional de Rodríguez desde la caída de su antecesor, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense en enero.

Según medios locales la cancelación se debió a temas de seguridad, aunque no precisan si refiere a problemas en el lado colombiano o venezolano.

En la línea limítrofe operan numerosos grupos narcotraficantes como la guerrilla más longeva de América, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Presiones y expectativas de Estados Unidos sobre Colombia y Venezuela

Rodríguez y Petro tienen una agenda diferente con Washington, pero ninguno escapa de la lupa de Donald Trump, según expertos consultados.

Rodríguez ha sido llamada a enderezar la industria petrolera con reformas favorables para Estados Unidos en el país con las mayores reservas del mundo. La exvicepresidenta de Maduro también intenta distanciarse de históricos aliados como China, Rusia e Irán.

Del otro lado, Trump exige a Petro mayor dureza contra las mafias de la cocaína. Aunque limaron asperezas durante un encuentro en la Casa Blanca en febrero, su relación pasó por insultos y amenazas de parte y parte.

Petro debería "cuidar su trasero", llegó a advertir el republicano que llevó ante la justicia estadounidense a Maduro por delitos como narcotráfico.

Más temprano Petro y Trump sostuvieron una conversación telefónica de media hora en la que hablaron sobre esta reunión y otros temas.

"Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela", indicó la presidencia colombiana.