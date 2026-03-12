×
Kast lanza plan de austeridad en Chile con orden de cortar gastos en ministerios

Entre las primeras acciones de Kast se incluye la construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para frenar el flujo de migrantes irregulares, un tema central en su campaña electoral.

    Kast lanza plan de austeridad en Chile con orden de cortar gastos en ministerios
    El nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. (FUENTE EXTERNA)

    El nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast ordenó este jueves una reducción de 3% en los gastos de todos los ministerios de Chile, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal, informó el Ejecutivo.

    Kast asumió la presidencia el miércoles para relevar en el poder al izquierdista Gabriel Boric (2022-2026). En sus primeras horas al mando anunció la instauración de un "gobierno de emergencia" y precisó que no era sólo un "eslogan".

    Una de sus principales promesas de campaña fue la reducción de 6.000 millones de dólares del gasto público en 18 meses, una cifra equivalente al 2% del PIB, sin afectar programas sociales. Sus opositores cuestionan la viabilidad de esta iniciativa.

    Kast "ha instruido que disminuyamos nuestros gastos en aproximadamente un 3%. Eso va a permitir tener un ahorro por este año de unos 3.000 millones de dólares", dijo José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la presidencia, a radio Agricultura.

    • Ahora los ministerios deberán recortar "lo más posible todos los gastos" en bienes, servicios y contrataciones de trabajadores, aunque la medida no incluye un plan de despidos, explicó.

    Críticas a la viabilidad de los recortes

    En su discurso de posesión, Kast afirmó que su antecesor entregó un país "en peores condiciones de las que podíamos imaginar" en términos financieros y anunció auditorías.

    El gobierno saliente reportó para 2025 un déficit fiscal del 3,6% del PIB, atribuido a menores ingresos de los previstos.

    Según García Ruminot, el gobierno proyecta todavía más recortes. "Una reducción mucho más significativa", afirmó.

    Acciones iniciales del gobierno de Kast

    Entre sus primeras acciones, Kast también ordenó la construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia, punto de ingreso de la mayoría de los migrantes irregulares, principalmente de Venezuela, cuyo flujo prometió frenar en campaña.

