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ejecuciones extrajudiciales Estados Unidos
ejecuciones extrajudiciales Estados Unidos

Relator de ONU acusa a EEUU ante la CIDH de "ejecuciones extrajudiciales" en bombardeos antidrogas en el Caribe

El relator especial de la ONU, Ben Saul, acusó a Estados Unidos de realizar ejecuciones extrajudiciales en su campaña antidrogas en el Caribe, que ha dejado más de 150 muertos.

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    Relator de ONU acusa a EEUU ante la CIDH de ejecuciones extrajudiciales en bombardeos antidrogas en el Caribe
    El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desde septiembre pasado una agresiva campaña marítima dirigida contra embarcaciones de presuntos traficantes. (FUENTE EXTERNA)

    El relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y para los derechos humanos, Ben Saul, acusó el viernes a Estados Unidos de cometer "ejecuciones extrajudiciales" en sus bombardeos antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico que dejan más de 150 muertos.

    • El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desde septiembre pasado una agresiva campaña marítima dirigida contra embarcaciones de presuntos traficantes.

    Reacciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

    "Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida", dijo Saul en un video proyectado durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala, donde se abordó la cuestión del despliegue militar estadounidense en la zona.

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