Lula revoca la visa de un diplomático de EEUU que quería visitar a Bolsonaro

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció que prohibió la entrada a Brasil de un alto diplomático estadounidense que quería visitar en la cárcel al exmandatario Jair Bolsonaro. ( EFE/ ANDRE BORGES )

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes que prohibió la entrada a Brasil de un alto diplomático estadounidense que quería visitar en la cárcel al exmandatario Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

"Le prohibí venir a Brasil", dijo Lula durante un acto en Rio de Janeiro.

Una fuente diplomática brasileña confirmó a la AFP que la visa de Darren Beattie, consejero sobre Brasil del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, fue revocada este viernes por "omisión de informaciones y mentiras sobre el propósito de la visita".

La corte suprema de Brasil le negó el jueves un permiso a Beattie para visitar a Bolsonaro, quien purga una condena de 27 años de prisión en Brasilia por un intento de golpe de Estado en 2022.

Beattie es un alto funcionario del gobierno de Donald Trump que ha expresado su simpatía por Bolsonaro.

Visita de un funcionario

La cancillería alertó el jueves a la corte suprema que "la visita de un funcionario estatal extranjero a un expresidente de la República durante un año electoral podría constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño".

Brasil celebra elecciones presidenciales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

El juez Alexandre de Moraes acogió el argumento de la cancillería y revocó una decisión previa suya que habilitaba el encuentro, solicitado por la defensa de Bolsonaro.

El gobierno brasileño había concedido originalmente la visa al diplomático para que participara en un foro sobre minerales críticos en Sao Paulo.

El expresidente (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, quien ha dicho que buscará la reelección.

Según la última encuesta del instituto Datafolha, ambos se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

La polémica en torno a Beattie se da cuando el gobierno brasileño gestiona ante Washington que no designe como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores facciones criminales del país, según la prensa local.