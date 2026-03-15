Nobel de la paz Machado dice que Venezuela aplica "justicia selectiva" con amnistía

La líder opositora y Nobel de la paz, María Corina Machado. ( ARCHIVO )

La líder opositora y Nobel de la paz, María Corina Machado, dijo el sábado que en Venezuela se aplica una "justicia selectiva" luego de que su abogado, detenido tras la controversial reelección de Nicolás Maduro, no recibiera el beneficio de amnistía.

La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo presión de Washington, después de la captura de Maduro en una incursión militar el 3 de enero. La ley exige a sus posibles beneficiarios solicitar la amnistía ante los mismos tribunales que los sentenciaron.

Perkins Rocha, asesor legal de Machado, fue detenido en agosto de 2024 en medio de una ola de arrestos luego de la segunda reelección de Maduro para un tercer período consecutivo que la oposición denunció como un fraude.

Situación actual de Perkins Rocha y presos políticos

Rocha, de 63 años, recibió una medida de arresto domiciliario el 8 de febrero. Lleva un grillete electrónico, es vigilado por agentes policiales 24 horas y debe reportarse cada tres horas. La justicia venezolana le negó su pedido de amnistía.

"Negar la amnistía SELECTIVAMENTE es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca", escribió en X Machado.

Rocha "hoy sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía. Tal como advirtió esta semana la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, las prácticas represivas del régimen siguen ocurriendo", agregó la Nobel de paz.

"Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: LIBRES!", subrayó Machado.

Oenegés han alertado que la ley es insuficiente y se aplica con discrecionalidad.

Previo a la aprobación de la amnistía el gobierno interino anunció un proceso de excarcelaciones el 8 de enero, cinco días después del derrocamiento de Maduro.

La ONG Foro Penal indicó en su balance más reciente que 690 presos políticos han sido liberados desde entonces.

De estos, al menos 253 presos políticos han sido liberados desde la promulgación de la ley el pasado 19 de febrero, según cifras divulgadas esta semana por el Parlamento. Además, han sido otorgadas 7.000 libertades plenas a personas con medidas cautelares.

Aún quedan más de 500 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, según esta oenegé.