Delcy Rodríguez y María Corina Machado celebran la conquista venezolana en el Clásico Mundial

El festejo por la victoria en la final del Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos. Figuras políticas como Ana Corina Machado y Delcy Rodríguez celebraron la victoria. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el histórico triunfo de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras vencer por primera vez en la historia del torneo a Estados Unidos.

Rodríguez destacó en su cuenta de X que “este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos”, señalando que se trata de un logro que quedará para siempre en el corazón del país.

La mandataria decretó este miércoles 18 de marzo Día de Júbilo Nacional, no laborable, para que el pueblo salga a celebrar. "¡Mañana todos al gran concierto, Venezuela triunfa unida!".

He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar.



¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

María Corina Machado reacciona

La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró este martes la victoria de Venezuela sobre la selección de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, disputado en loanDepot Park de Miami.

"¡Somos campeones del mundo! Qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos", publicó la dirigente en un mensaje en X, con emojis de la bandera venezolana y otros similares a las arepas, comida típica venezolana.

Asimismo, Vente Venezuela (VV), el partido que dirige la opositora, celebró el triunfo venezolano y aseguró que demuestra que los venezolanos son "indetenibles".

"Hoy llegamos a la cima del béisbol; con mística, disciplina y excelencia. Esta victoria es la prueba (de que) los venezolanos somos indetenibles", afirmó.

Partidos opositores

Los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia también celebraron con mensajes en X declarando a Venezuela campeón del torneo.

En la misma línea, los exdiputados opositores Juan Pablo Guanipa y José Guerra publicaron videos de sus celebraciones, mientras que el opositor Andrés Velásquez afirmó que "Venezuela será libre".

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del mundo tras vencer este martes por 2-3 a Estados Unidos y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, cuya final se disputó en la ciudad estadounidense de Miami.

El triunfo venezolano fue impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

Más temprano, la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria venezolana, animó a la selección para lograr una victoria, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también deseó éxito al equipo, que clasificó a la final tras vencer 4-2 a Italia en la semifinal del lunes.

El festejo por la clasificación venezolana a la final del Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.