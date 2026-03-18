Capo narco vinculado a magnicidio en Ecuador en 2023 fue capturado en Colombia

Los jueces de Ecuador condenaron a 34 años de cárcel a dos acusados de asesinato de Fernando Villavicencio. ( EFE )

Autoridades colombianas detuvieron al narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 poco antes de las elecciones en Ecuador, informó este miércoles la oficina de migración.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de los comicios generales de ese año.

Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato como miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y por su "su presunta participación como autor intelectual" del magnicidio de Villavicencio, indicó Migración Colombia en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado.

La confesión de un testigo

Un testigo protegido en el caso del asesinato de un candidato presidencial de Ecuador declaró el martes en la primera jornada de juicio que por la muerte Fernando Villavicencio se pagaron 200,000 dólares y que detrás estaba la banda criminal Los Lobos, considerada por Estados Unidos como la organización de narcotráfico más grande del país.

El juicio por el asesinato de Villavicencio el año pasado días antes de las votaciones inició el martes y en las primeras horas de audiencia comparecieron policías que intervinieron inmediatamente después del crimen.

Lo más destacado fue la declaración de un testigo protegido, identificado por la fiscalía como José Patricio A.M. quien aseveró que intervino en la planificación inicial del asesinato pero que se negó a ser parte de la ejecución.

La sentencia

El 12 de julio de 2024, Carlos Edwin A. L. ('El Invisible'), líder de una facción de la banda criminal Los Lobos, y Laura Dayanara C. V. 'La Flaca' recibieron una sentencia condenatoria agravada al ser considerados autor mediato (con dominio del hecho) y "coautora", respectivamente, del asesinato de Villavicencio, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.