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cadena perpetua menores El Salvador
cadena perpetua menores El Salvador

Bukele propone cadena perpetua en El Salvador para menores pandilleros, asesinos o violadores

La propuesta se enmarca en un contexto de endurecimiento de las penas en El Salvador, donde se busca combatir la criminalidad de manera más efectiva

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    Bukele propone cadena perpetua en El Salvador para menores pandilleros, asesinos o violadores
    El presidente salvadoreño Nayib Bukele. (FUENTE EXTERNA)

    El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este jueves una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas, lo que será sometido a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo.

    Declaraciones del ministro de Seguridad sobre la iniciativa

    • La propuesta amplía el alcance de la reforma constitucional que fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, a solicitud de Bukele, y que endurece con la imposición de cárcel de por vida a los "homicidas, violadores y terroristas".

    "Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad" que cometan esos delitos, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa ante una comisión legislativa.

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