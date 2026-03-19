Panamá niega que incumple obligaciones frente a demanda de CK Hutchison

La Contraloría panameña demandó la concesión por considerar que era lesiva para el país, que, sostiene, dejó de recibir de la hongkonesa unos 1.200 millones de dólares por sus operaciones. ( FUENTE EXTERNA )

Panamá negó el jueves que esté incumpliendo sus obligaciones en la demanda en su contra de una filial de la hongkonesa CK Hutchison, tras ser anulada la concesión para la operación de dos puertos en el canal interoceánico.

La justicia panameña declaró en enero que el contrato que permitía a Panamá Ports Company (PPC), filial de Hutchison, gestionar el puerto de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, desde 1997 era inconstitucional.

PPC presentó una demanda en febrero, conforme a las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, y este mes anunció que reclama al menos 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

La justicia de Panamá no dio ninguna respuesta a su impugnación del fallo de la justicia local antes de la fecha límite, según dijo la empresa en un comunicado el pasado lunes.

"Eso es infame y es mentira", dijo a periodistas el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El mandatario negó la versión de la compañía de que el país adujo ante la CCI que no estaba en condiciones de responder a tiempo la impugnación porque no había contratado abogados, desconocía la disputa y necesitaba tiempo para elaborar un plan y obtener una prórroga.

Reacciones oficiales y consecuencias del fallo judicial

"Hemos designado abogados internacionales que nos van a defender y bien defendidos en ese proceso", aseguró Mulino, al señalar que el país fue notificado dos días antes de la fecha límite, por lo que se solicitó una prórroga.

La Autoridad Marítima de Panamá afirmó en un comunicado que el país centroamericano "ha cumplido cabalmente" con las reglas del proceso y "continuará ejerciendo sus derechos y defensas en ese proceso".

Además, denunció que la filial de Hutchison dejó los puertos en un "deterioro significativo" alejado "de las mejores prácticas y estándares internacionales exigidos".

La Contraloría panameña demandó la concesión por considerar que era lesiva para el país, que, sostiene, dejó de recibir de la hongkonesa unos 1.200 millones de dólares por sus operaciones.

La nulidad del contrato se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país construyó e inauguró el canal en 1914, amenazara con retomar su control bajo el argumento de que China lo controlaba a través de Hutchison.