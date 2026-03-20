Presidenta de Venezuela anuncia más cambios regionales en la Fuerza Armada

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció nuevos cambios en los mandos de la Fuerza Armada. ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes nuevos cambios en los mandos de la Fuerza Armada, parte de una progresiva reorganización tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Rodríguez asumió funciones temporales a raíz del derrocamiento de Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Esta semana nombró a un nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, en reemplazo de Vladimir Padrino; así como al comandante operacional, que es el segundo al mando, y a los jefes de todos los componentes.

Ahora designó "los nuevos Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), quienes asumen la responsabilidad de garantizar la paz, la soberanía y la seguridad en todo el territorio nacional", según escribió en la plataforma Telegram.

"Con esta renovación, reforzamos la capacidad operativa de las REDI, velando por la defensa estratégica", agregó Rodríguez.

Se trata de ocho oficiales que "son los que realmente contienen el poder militar en todo el territorio nacional dividido en ocho partes", explicó a la AFP Sebastiana Barráez, periodista especializada en asuntos castrenses.

Gobierno bajo Trump

Rodríguez gobierna bajo presión de Donald Trump, que dice estar a cargo de Venezuela. En poco más de dos meses, la mandataria ha remozado el gabinete ministerial, impulsado reformas legislativas y promulgado una histórica amnistía.

Los cambios en el ámbito militar se producen después de la destitución de Padrino como ministro de Defensa, después de casi 12 años en el cargo, un récord.

"No hay duda de que el descabezamiento de todo el alto mando militar responde a una nueva fase en la Fuerza Armada Nacional", apuntó Barráez. "Sale un alto mando que se había identificado con Nicolás Maduro de manera plena".

La Fuerza Armada es considerada el pilar del chavismo y no oculta su politización. Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.