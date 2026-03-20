×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro

Bolsonaro sigue en cuidados intensivos tras una semana en el hospital

El expresidente ingresó en una clínica privada de Brasilia el 13 de marzo, después de presentar fiebre alta, sudores y escalofríos en la cárcel

    Expandir imagen
    Bolsonaro sigue en cuidados intensivos tras una semana en el hospital
    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado desde hace una semana para tratar una bronconeumonía, sigue en cuidados intensivos a pesar de una mejoría progresiva de su estado de salud. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado desde hace una semana para tratar una bronconeumonía, sigue en cuidados intensivos a pesar de una mejoría progresiva de su estado de salud, según el último parte médico publicado este viernes.

    Bolsonaro, de 70 años, ingresó en una clínica privada de Brasilia el 13 de marzo, después de presentar fiebre alta, sudores y escalofríos en la cárcel donde cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

    Sus médicos hablan de una "buena evolución" de su estado clínico, pero subrayan que su salida de la unidad de cuidados intensivos todavía no tiene fecha prevista.

    Salud de Bolsonaro

    El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) padece una "bronconeumonía bacteriana bilateral", una infección respiratoria.

    Según el equipo médico, esta infección es consecuencia de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un mitin de campaña en 2018.

    Desde entonces, el exmandatario se ha sometido a numerosas operaciones y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

    • Condenado en septiembre por conspirar para mantenerse en el poder pese a su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumple su pena en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.

    Sus abogados presentaron esta semana una nueva solicitud para que pueda beneficiarse del arresto domiciliario, invocando razones "humanitarias".

    Varias peticiones de este tipo ya han sido rechazadas por Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo encargado del caso.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.