Bolsonaro sigue en cuidados intensivos tras una semana en el hospital

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado desde hace una semana para tratar una bronconeumonía, sigue en cuidados intensivos a pesar de una mejoría progresiva de su estado de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado desde hace una semana para tratar una bronconeumonía, sigue en cuidados intensivos a pesar de una mejoría progresiva de su estado de salud, según el último parte médico publicado este viernes.

Bolsonaro, de 70 años, ingresó en una clínica privada de Brasilia el 13 de marzo, después de presentar fiebre alta, sudores y escalofríos en la cárcel donde cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Sus médicos hablan de una "buena evolución" de su estado clínico, pero subrayan que su salida de la unidad de cuidados intensivos todavía no tiene fecha prevista.

Salud de Bolsonaro

El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) padece una "bronconeumonía bacteriana bilateral", una infección respiratoria.

Según el equipo médico, esta infección es consecuencia de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un mitin de campaña en 2018.

Desde entonces, el exmandatario se ha sometido a numerosas operaciones y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

Condenado en septiembre por conspirar para mantenerse en el poder pese a su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumple su pena en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.

Sus abogados presentaron esta semana una nueva solicitud para que pueda beneficiarse del arresto domiciliario, invocando razones "humanitarias".

Varias peticiones de este tipo ya han sido rechazadas por Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo encargado del caso.