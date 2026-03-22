El buque con combustible ruso cambia su rumbo hacia Cuba en medio de presiones de EE. UU.

Llegada de buque petrolero a la bahía de La Habana, el 26 de marzo de 2024. ( ARCHIVO )

Un buque cargado con diésel ruso que tenía como destino Cuba cambió abruptamente su rumbo hacia Trinidad y Tobago, en un movimiento que agrava la ya crítica situación energética de la isla, según informó el pasado viernes el periódico El País.

De acuerdo con ese medio, el petrolero Sea Horse, que transportaba hasta 200,000 barriles de combustible, se dirigía a La Habana para aliviar la escasez de hidrocarburos, pero desvió su trayecto tras semanas de incertidumbre en alta mar y en medio de nuevas presiones internacionales.

Contexto de sanciones y desvío

El giro del buque se produce en un contexto de endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, que refuerzan las restricciones sobre el suministro de petróleo ruso a países como Cuba. Estas medidas han complicado las operaciones de transporte energético hacia la isla, que depende en gran medida de importaciones para sostener su sistema eléctrico.

Según datos de monitoreo marítimo citados por El País, el barco había permanecido detenido durante semanas en el Atlántico y realizó cambios en su destino declarado, prácticas que especialistas asocian a tácticas para evadir controles y sanciones.

La cancelación de este envío representa un golpe significativo para Cuba, que enfrenta una severa crisis de combustible que afecta la generación eléctrica, el transporte y la actividad agrícola. En los últimos meses, la isla ha sufrido apagones recurrentes y una reducción drástica en el suministro energético.

"El abrupto cambio de ruta del Sea Horse no es un hecho aislado", señala El País. "Desde el inicio del asedio petrolero de Washington, las herramientas de monitoreo han registrado modificaciones en el rumbo de naves que, en un inicio, tenían como destino la isla. El ejemplo más reciente es el del Ocean Mariner el pasado febrero".

El periódico español indica que el petrolero, con bandera de Liberia, fue el último que atracó en La Habana, en enero del 2026. En ese entonces descargó 86,000 barriles procedentes de México. A continuación, detalla los siguientes movimientos del Ocean Mariner:

El buque zarpó de Cuba y llegó a Barranquilla, Colombia.

De ahí partió cargado de combustible hacia la República Dominicana. Ya cerca de sus costas, en dos ocasiones distintas, se desvió hacia La Habana , según las herramientas de rastreo .

distintas, se , según las . El periódico The New York Times aseguró que la nave fue interceptada por la Guardia Costera de Estados Unidos en ambas ocasiones.

aseguró que la nave fue por la de Estados Unidos en ambas ocasiones. Los agentes escoltaron el cisterna hacia la República Dominicana y, una última vez, hacia Bahamas, de acuerdo con el diario estadounidense.