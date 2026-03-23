Accidente de avión con más de 100 militares en Colombia activa operativo de emergencia

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que transportaba soldados se accidentó pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur). ( EFE/ RASTREO DE REDES )

Un avión militar Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó este lunes en el sur del país, pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. La aeronave transportaba a más de un centenar de soldados y, según las autoridades, hay sobrevivientes.

De acuerdo con reportes de la agencia EFE, el siniestro provocó un incendio tras el impacto, lo que complicó las labores iniciales de rescate. Aun así, algunos militares lograron ser extraídos con vida de entre los restos del avión, aunque con heridas de diversa consideración.

Rescate en medio de la incertidumbre

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el accidente a través de sus redes sociales, calificándolo como un hecho trágico ocurrido durante una operación de transporte de tropas. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro.

En la zona del accidente se desplegaron unidades militares, junto a equipos de la Defensa Civil y otros organismos de socorro, que trabajan de forma coordinada para atender a los heridos y asegurar el área.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo y los restos de la aeronave esparcidos en el terreno, reflejando la magnitud del impacto.

El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, indicó que en el avión viajaban más de cien pasajeros, en su mayoría militares, y confirmó que algunos sobrevivientes fueron rescatados en condiciones delicadas.

Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades han activado protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el hecho, expresando su preocupación y esperando que no se registren víctimas mortales.

El accidente pone nuevamente en foco el uso de aeronaves Hércules C-130, ampliamente utilizadas por fuerzas armadas en todo el mundo para el transporte de tropas y equipos, y cuya capacidad puede superar el centenar de pasajeros en misiones militares.