Maduro se ejercita como "atleta" en prisión a la espera de audiencia en EE. UU., dice su hijo

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro se ejercita a diario en una cárcel federal en Nueva York a la espera de su próxima audiencia en un juicio por narcotráfico, dijo el lunes su hijo durante una marcha en Caracas para reclamar la liberación.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero durante una incursión en Caracas. Comparecerán por segunda vez el jueves 26 de marzo ante un tribunal federal.

"Nos movemos hoy lunes porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos y pedimos por su libertad", declaró su hijo Nicolás Maduro Guerra sobre una marcha convocada por el chavismo para pedir el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Reacciones y declaraciones de Nicolás Maduro Guerra

"Están muy bien, fuertes, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el también diputado en declaraciones al canal oficialista Telesur. "Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió.

Maduro, de 63 años y Flores, de 69, están recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en el sur de Nueva York.

Maduro Guerra confía en que su padre podrá demostrar su "inocencia". "Es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la fiscalía de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia", declaró.