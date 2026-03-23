Tanquero con combustible ruso que iba a Cuba llegaría a Venezuela en las próximas horas

Tanquero con combustible ruso que iba a Cuba ha cambiado su destino a Puerto Cabello, en Venezuela ( EFE )

El buque tanque de productos químicos y derivados del petróleo, identificado como Sea Horse, se encuentra actualmente navegando en el mar Caribe con destino a Puerto Cabello, Venezuela, según datos de rastreo marítimo.

De acuerdo con información del sitio especializado VesselFinder, la embarcación —con bandera de Hong Kong— fue reportada en la región hace pocas horas a través del sistema AIS, desplazándose a una velocidad de aproximadamente 12 nudos y con hora estimada de llegada para el 24 de marzo a las 22:30.

El Sea Horse (IMO 9262584) es un tanquero de productos químicos y petroleros construido en 2002, con más de dos décadas de operación en rutas internacionales de transporte energético.

Impacto del desvío del cargamento en Cuba

El movimiento del buque ocurre en un contexto de creciente presión sobre el suministro de combustibles en el Caribe, particularmente en Cuba. Según reportó Reuters, esta misma embarcación transportaba un cargamento de diésel de origen ruso que inicialmente tenía como destino la isla, pero que cambió su rumbo en medio del Atlántico tras permanecer semanas sin una ruta definida.

El desvío del cargamento representa un golpe para Cuba, que atraviesa una severa escasez de combustible. La situación ha provocado apagones prolongados y tensiones en el sistema energético, en un momento en que el país depende de importaciones para sostener su generación eléctrica.

La agencia indicó que el cambio de destino del Sea Horse se produjo luego de modificaciones en las sanciones estadounidenses, que excluyen explícitamente a Cuba de ciertas flexibilizaciones para el comercio de petróleo de origen ruso. Esto ha limitado aún más las opciones de abastecimiento para el gobierno cubano.

En lo que va de año, Cuba ha recibido solo dos cargamentos de petróleo, mientras el combustible continúa racionado y comercializándose en mercados informales a precios significativamente superiores a los oficiales, según datos de inteligencia marítima citados por Reuters.

En paralelo, Trinidad y Tobago ha emergido como una posible alternativa logística en la región, con interés internacional —incluido de Estados Unidos— en utilizar su infraestructura energética para almacenamiento y distribución de crudo.

El tránsito del Sea Horse hacia Venezuela añade otra pieza a un escenario energético marcado por sanciones, restricciones comerciales y cambios constantes en las rutas marítimas, en un momento en que el Caribe enfrenta presiones crecientes sobre su seguridad energética.