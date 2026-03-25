Buque con combustible ruso ya está en aguas de Venezuela mientras Cuba enfrenta apagones de un 63 %

El buque tanque Sea Horse, que transporta combustible de origen ruso y que originalmente tenía como destino Cuba, ya se encuentra en la zona económica exclusiva de Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El buque tanque Sea Horse, que transporta combustible de origen ruso y que originalmente tenía como destino Cuba, ya se encuentra en la zona económica exclusiva de Venezuela, según datos actualizados de rastreo marítimo.

La embarcación, de bandera de Hong Kong, navega en el mar Caribe con rumbo al puerto de Puerto Cabello, confirmando el cambio de destino que se produjo semanas atrás en medio del Atlántico.

El Sea Horse (IMO 9262584), un tanquero de productos químicos y derivados del petróleo construido en 2002, había sido identificado previamente como portador de diésel destinado a la isla. Sin embargo, el cargamento fue desviado en un contexto de restricciones al suministro energético hacia Cuba.

Este movimiento ocurre en paralelo a uno de los momentos más críticos del sistema eléctrico cubano.

Según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) citados por EFE, este miércoles hasta un 63 % del territorio de Cuba estará sin electricidad de forma simultánea durante las horas de mayor demanda.

La UNE proyecta una capacidad de generación de 1,145 megavatios frente a una demanda de hasta 3,000 megavatios, lo que genera un déficit de 1,855 MW. La afectación estimada —es decir, la cantidad de servicio que será desconectado para evitar un colapso— alcanza los 1,885 MW.

El sistema eléctrico enfrenta múltiples fallas estructurales. Nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías o mantenimiento. Estas plantas, que operan con crudo nacional, representan cerca del 40 % de la matriz energética, pero funcionan por debajo de su capacidad debido a su deterioro.

Otro 40 % de la generación dependía de motores que utilizan diésel y fueloil, pero estos permanecen paralizados desde enero por falta de combustible, según ha explicado el Gobierno cubano.

Suministro de petróleo

La crisis energética se ha intensificado desde mediados de 2024 y se ha visto agravada por restricciones al suministro de petróleo. Las autoridades cubanas atribuyen parte de esta situación a medidas de Estados Unidos, que han limitado el acceso a combustibles. Naciones Unidas ha calificado estas acciones como violatorias de derechos humanos.

El impacto es visible en la vida cotidiana. En La Habana se reportan apagones de hasta 15 horas diarias, mientras que en algunas regiones del país los cortes se extienden por más de 48 horas consecutivas.

Además, en la última semana Cuba registró dos apagones nacionales, elevando a siete el número de colapsos totales del sistema eléctrico en apenas año y medio.

Un informe del centro de investigación Cuba Study Group señala que el país necesitaría al menos 6,612 millones de dólares para recuperar su capacidad de generación eléctrica. El estudio advierte que la solución depende no solo de inversiones, sino de cambios estructurales en el modelo económico.