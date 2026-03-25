Nuevo ministro de Defensa venezolano vinculado a torturas

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, @delcyrodriguezv que muestra al nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López. ( EFE/ @DELCYRODRIGUEZV )

El ascenso del general Gustavo González López al Ministerio de Defensa de Venezuela ha reavivado viejas controversias sobre su papel dentro del aparato de seguridad del chavismo. Su perfil, forjado en los servicios de inteligencia, es visto por analistas y organismos internacionales como inseparable de las prácticas más cuestionadas del régimen.

Durante años, González López ocupó posiciones clave en el Sebin y la Dgcim, organismos señalados por la oposición y por informes internacionales por su rol en la represión política.

Según el Financial Times, su nombramiento genera inquietud porque fue "vinculado por una misión de la ONU a abusos de derechos humanos", lo que lo sitúa en el centro de las denuncias sobre detenciones arbitrarias y maltrato a opositores.

Represión de protestas

Diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, le han impuesto sanciones por su presunta responsabilidad en la represión de protestas y el deterioro democrático en Venezuela. Estas medidas lo señalan como parte de una estructura estatal acusada de persecución política, restricciones a la prensa y uso excesivo de la fuerza.

Cercano a figuras como Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, ha sido considerado un operador leal dentro del núcleo de poder. Su reciente designación como ministro de Defensa, tras años al frente de la contrainteligencia, es interpretada como un movimiento para reforzar el control político sobre las Fuerzas Armadas en un momento de transición.

Para sus críticos, González López no representa una renovación, sino la continuidad de un modelo de poder basado en la vigilancia y el control.