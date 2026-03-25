×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Gustavo González López
Gustavo González López

Nuevo ministro de Defensa venezolano vinculado a torturas

Diversos gobiernos le han impuesto sanciones por su presunta responsabilidad en la represión de protestas

    Expandir imagen
    Nuevo ministro de Defensa venezolano vinculado a torturas
    Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, @delcyrodriguezv que muestra al nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López. (EFE/ @DELCYRODRIGUEZV)

    El ascenso del general Gustavo González López al Ministerio de Defensa de Venezuela ha reavivado viejas controversias sobre su papel dentro del aparato de seguridad del chavismo. Su perfil, forjado en los servicios de inteligencia, es visto por analistas y organismos internacionales como inseparable de las prácticas más cuestionadas del régimen.

    Durante años, González López ocupó posiciones clave en el Sebin y la Dgcim, organismos señalados por la oposición y por informes internacionales por su rol en la represión política.

    • Según el Financial Times, su nombramiento genera inquietud porque fue "vinculado por una misión de la ONU a abusos de derechos humanos", lo que lo sitúa en el centro de las denuncias sobre detenciones arbitrarias y maltrato a opositores.

    Represión de protestas

    Diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, le han impuesto sanciones por su presunta responsabilidad en la represión de protestas y el deterioro democrático en Venezuela. Estas medidas lo señalan como parte de una estructura estatal acusada de persecución política, restricciones a la prensa y uso excesivo de la fuerza.

    Cercano a figuras como Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, ha sido considerado un operador leal dentro del núcleo de poder. Su reciente designación como ministro de Defensa, tras años al frente de la contrainteligencia, es interpretada como un movimiento para reforzar el control político sobre las Fuerzas Armadas en un momento de transición.

    Para sus críticos, González López no representa una renovación, sino la continuidad de un modelo de poder basado en la vigilancia y el control.

    RELACIONADAS
    TEMAS -