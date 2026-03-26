Derrame de crudo en México fue causado por un buque y emanaciones naturales, asegura gobierno

Las manchas de crudo han sido detectadas a lo largo de unos 600 kilómetros en tres estados diferentes. ( FUENTE EXTERNA )

El "vertimiento ilegal" de un buque y emanaciones naturales de hidrocarburos provocaron el derrame que afecta al Golfo de México desde inicios de marzo, reportaron este jueves autoridades mexicanas.

Las manchas de crudo han sido detectadas a lo largo de unos 600 kilómetros en tres estados diferentes, pero el gobierno descartó "daño ambiental severo" en contraste con organizaciones civiles que denunciaron un "desastre ambiental".

Los rastros del material contaminante fueron observados en playas del estado de Tabasco (sur) por primera vez el 3 de marzo, y fragmentos de hidrocarburo arribaron a la costa del estado de Tamaulipas, unos 600 kilómetros al norte, detalló en rueda de prensa el secretario de Marina, Raymundo Morales.

Extensión del derrame y respuesta gubernamental

Inicialmente, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó que "un buque había hecho un vertimiento ilegal" en Coatzacoalcos, estado de Veracruz (este) "sin poder identificar" a la embarcación responsable entre las 13 que se hallaban en la zona, explicó Morales.

Dos emanaciones naturales de hidrocarburo que permanentemente arrojan residuos también contribuyeron a la contaminación.

Una de ellas ha incrementado su flujo en el último mes, por lo que autoridades colocaron barreras marinas e investigan si existe una falla estructural en alguna plataforma petrolera.

Impacto en el medio ambiente y producción petrolera

Esta emanación sigue activa y se encuentra en el área de Cantarell, que durante décadas se erigió como el mayor yacimiento petrolero del país.

De acuerdo con cifras de Pemex, México fue en 2023 el segundo mayor productor de petróleo crudo en América Latina después de Brasil y el número once en el mundo.