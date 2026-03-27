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estudiante mata funcionaria Chile
estudiante mata funcionaria Chile

Ataque de estudiante en escuela de Chile deja una funcionaria muerta y cuatro heridos

Las clases fueron suspendidas y se evacuó a toda la comunidad educativa tras el violento incidente en el norte de Chile

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    Ataque de estudiante en escuela de Chile deja una funcionaria muerta y cuatro heridos
    El escolar, de 18 años, atacó a sus compañeros de colegio y a dos funcionarias de la institución que intentaron detenerlo. (FUENTE EXTERNA)

    Un estudiante mató con un arma blanca este viernes a una funcionaria escolar en el norte de Chile y dejó otros cuatro heridos, tres de ellos menores, en un ataque al interior de una escuela privada, informó el gobierno.

    La inusual agresión, cuyas motivaciones se investigan, ocurrió mientras se dictaban clases en el interior del recinto ubicado en Calama, unos 1.500 km al norte de Santiago.

    • El escolar, de 18 años, atacó a sus compañeros de colegio y a dos funcionarias de la institución que intentaron detenerlo.

    "Por ahora se nos ha dado cuenta del fallecimiento de una inspectora del colegio", informó a la prensa Trinidad Steinert, ministra de Seguridad. Entre los lesionados hay tres escolares, y otra inspectora que se encuentra "en una situación grave", agregó.

    La víctima mortal, de 59 años, falleció en el lugar del ataque.

    El agresor tenía "elementos cortopunzantes" y gas pimienta, agregó la ministra.

    Las clases fueron suspendidas y se evacuó a toda la comunidad educativa.

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