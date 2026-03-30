Sheinbaum anuncia "acciones de protesta" por muerte de mexicanos bajo custodia en EE. UU.

México calificó de "inaceptable" y anunció el lunes "acciones de protesta" tras las muertes bajo custodia en Estados Unidos de ciudadanos mexicanos migrantes, que ya suman 14 casos.

El deceso más reciente es el de José Ramos, de 52 años, fallecido el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, a unos 145 km de Los Ángeles, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los Estados Unidos", dijo la mandataria izquierdista Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa matinal.

Se harán "más reclamos" a las autoridades estadounidenses y "no solamente lo que hemos venido haciendo", manifestó la presidenta.

"No se trata de un caso aislado", dijo en una rueda de prensa en Los Ángeles Vanessa Calva Ruiz, directora de protección consular de México.

"Sino el reflejo de una alarmante e inaceptable tendencia (...) La reincidencia y frecuencia de estas muertes es absolutamente inaceptable", agregó, junto a representantes consulares del país en California.

Desde que Donald Trump regresó al poder en enero de 2025 y desplegó su arremetida antinmigración, 14 mexicanos han fallecido en centros de detención o durante operaciones migratorias, precisó Calva.

"Consideramos que estas muertes reflejan fallas sistemáticas, deficiencias operacionales y posible negligencia, contrario a los propios protocolos y regulaciones de Estados Unidos, así como a los estándares de derechos humanos internacionales".

Detalles confirmados sobre la muerte de José Ramos

Las autoridades afirmaron que el país "extinguirá todas las avenidas legales, diplomáticas y multilaterales para pedir justicia", dijo Calva.

Investigación paralela

Las autoridades migratorias no han reportado la causa de muerte de Ramos, detenido por ICE el 23 de febrero, de acuerdo con el abogado Jesús Arias, quien anunció acciones legales en nombre de la familia.

En un comunicado, ICE detalló que el personal de seguridad del centro de detención de Adelanto descubrió a Ramos el 25 de marzo "inconsciente y sin respuesta".

"El personal inició de inmediato maniobras de reanimación", agregó el boletín que detalla que el hombre fue trasladado a un hospital próximo donde fue declarada la muerte.

El parte califica a Ramos como un "extranjero ilegal criminal" y afirma que el hombre fue acusado de posesión de una sustancia ilícita y robo en agosto del año pasado.

Pero Arias dijo que la calificación era "prematura" y "ofensiva".

"Lo vimos en Minesota, lo que está administración hace es (...) denostar a la víctima", comentó al referirse a la reacción oficial tras la muerte de dos estadounidenses que protestaban por las redadas migratorias.

Vidas "en riesgo"

Arias dijo que abrieron una investigación privada para determinar que causó la muerte de Ramos.

"Él no merecía morir así", dijo su esposa Antonia Tovar, quien participó en la rueda de prensa junto a sus hijos.

Las autoridades mexicanas cuestionaron las condiciones en las que sus nacionales están detenidos en Estados Unidos.

"Infraestructura inadecuada, insuficiente cuidado médico, y la falta de mecanismos de prevención y vigilancia efectiva ponen en riesgo las vidas y la dignidad de la gente bajo custodia", dijo Calva.

México se sumará como Amicus Curiae (figura para contribuir con información o argumentos a un proceso sin formar parte de él) a una demanda presentada por oenegés el 26 de enero en Estados Unidos que aborda el tema de las condiciones de detención.

En lo que va de 2026, 14 inmigrantes de diversas nacionalidades fallecieron bajo custodia del sistema de inmigración estadounidense, de acuerdo con boletines oficiales.

La cifra representa un aumento en comparación con el año pasado cuando ICE reportó 33 fatalidades.