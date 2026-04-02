Cuba anuncia indulto de 2,010 prisioneros por Semana Santa

Fotografía de una zona del centro de detención de Guantánamo. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Cuba anunció el jueves la liberación anticipada de 2,010 prisioneros como parte de un indulto otorgado por la Semana Santa, la segunda excarcelación de presos anunciada en menos de un mes.

Se trata de un gesto humanitario y soberano, que ocurre en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, señaló una nota oficial leída en la televisión cubana.

A mediados de marzo, el gobierno comunista anunció la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de buena voluntad hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

El país dio así el indulto aprobado por el Gobierno de Cuba, aunque no ofreció una lista de los presos que se beneficiarán ni de las causas de su detención, sin embargo aseguró se trata de reos que han cumplido una parte importante de su sanción y han mantenido buena conducta, según la nota oficial.

Te puede interesar Trump va a indultar a exgobernadora de Puerto Rico convicta por corrupción, según medios

Criterios del indulto

Entre ellos hay jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior, añadió el texto.

Para la conformación de la lista de indultados se descartaron a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y (...) robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes, añadió.

Destacó que el indulto anunciado este jueves es el quinto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11 mil personas.