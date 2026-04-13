Detenido en EE. UU. exjefe de inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

Alexandre Ramagem, exjefe de los servicios brasileños de inteligencia ( FUENTE EXTERNA )

Alexandre Ramagem, exjefe de los servicios brasileños de inteligencia condenado junto al expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, fue detenido este lunes en Estados Unidos adonde se había fugado, anunció la policía brasileña.

La Policía Federal de Brasil dijo en una breve nota que "un brasileño condenado por el Supremo Tribunal Federal fue preso en Orlando, Florida, por la policía migratoria estadounidense (ICE)".

Una fuente de esa fuerza confirmó a la AFP que se trata de Ramagem.

De su lado, en el sitio oficial de la policía migratoria de Estados Unidos el nombre de Alexandre Ramagem, de 53 años, aparece como "detenido por ICE".

El detenido "es considerado fugitivo de la justicia brasileña tras la condena por los crímenes de organización criminal armada, golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho", subrayó la PF en el comunicado.

Condena y contexto político del caso

Condena y contexto político

En septiembre de 2025, el expolicía fue condenado a 16 años de cárcel en el mismo proceso en el que el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro recibió una sentencia a 27 años de prisión.

La corte suprema de Brasil los consideró culpables de haber conspirado para mantener a Bolsonaro en el poder a pesar de su derrota en las urnas frente al actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Rol de Ramagem en el gobierno de Bolsonaro

Hombre de confianza de Bolsonaro, Alexandre Ramagem dirigió durante su presidencia la agencia de inteligencia Abin, de julio de 2019 a marzo de 2022.