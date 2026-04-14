María Corina Machado pide a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó este martes a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela, en una entrevista con AFP en París un día después que el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, desestimara este reclamo.

La oposición exige que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, convoque una elección presidencial para suplir la vacancia del cargo tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. El jueves, está previsto una protesta de gremios sindicales para apoyar el llamado.

"La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", aseguró a la AFP Machado, para quien esta convocatoria debe ser "lo antes posible".

Venezolanos están listos

Previo a su llamado a convocar nuevas elecciones, Machado aseguró el fin de semana que los venezolanos están listos para participar en unos comicios que permitan la transición hacia la democracia y reiteró que pronto volverá a su país.

"Hoy estamos listos para avanzar porque no hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana", manifestó la dirigente antichavista, al participar de manera virtual en una rueda de prensa de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La también exdiputada afirmó que hay una dirección política alineada, organizada y lista para "hacer lo que toca", sin dar más detalles, al tiempo que aseguró que el Gobierno, encargado de Delcy Rodríguez, "está siendo obligado a desmontar sus propias estructuras de represión, corrupción, de crimen".