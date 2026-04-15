Once muertos deja caída de autobús a un abismo en Ecuador

Once personas murieron y otras 20 sufrieron heridas este miércoles al rodar a un abismo el autobús en el que viajaban en el sur de Ecuador, informó el Servicio de Seguridad Ecu911.

Los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de mortalidad en el país sudamericano.

Detalles confirmados del accidente en Azuay

El año pasado fallecieron 2.000 personas por ese motivo frente al récord de 2.373 de 2023, es decir, un muerto cada cuatro horas, según cifras oficiales.

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El siniestro de este miércoles se produjo en el sector de Molleturo, en la provincia andina de Azuay.

"Lamentablemente, 11 personas fallecieron", señaló el ECU911 en un comunicado.

Agregó que también hay "20 personas heridas" que fueron trasladadas a varios sanatorios de la región.

Sin precisar el número de ocupantes, el organismo indicó que el bus perdió pista, se precipitó a un abismo y finalmente se incendió.