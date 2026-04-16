Gobierno de Chile anuncia restricciones para el acceso a la gratuidad universitaria

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast anunció el jueves que la gratuidad universitaria tendrá restricciones, en el marco del megaproyecto legislativo para impulsar la economía.

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

"La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

En su discurso, el mandatario no hizo mención a esta limitación.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

Medidas económicas y objetivos del gobierno de Kast

"El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente", afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está "estancada".

La noche del miércoles, anunció una reforma legislativa con más de 40 medidas, entre ellas una significativa rebaja del impuesto a las empresas rechazada por la oposición de izquierda.

También otros beneficios tributarios, como una rebaja transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas e incentivos a la repatriación de capitales.

Además de la limitación a la gratuidad, el plan contempla otras medidas de contención del gasto como el aumento de incentivos al retiro de empleados públicos.

Según Kast, la meta es que al término de su mandato en 2030 el desempleo caiga al 6,5 % y la economía crezca alrededor del 4 % anual (desde el 2,5 % en que lo hizo en 2025).