Cuba admite encuentro con funcionarios de Estados Unidos

Hombre vestido con un traje alusivo a la bandera de los Estados Unidos recorre las calles de La Habana, Cuba. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El subdirector general a cargo de las relaciones con Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Alejandro García del Toro, confirmó hoy reuniones entre funcionarios de Estados Unidos y de su país.

"Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores", expresó García del Toro.

El funcionario afirmó que en el marco de la reunión ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. "Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", subrayó.

Lo tratado en los encuentros

García del Toro señaló que la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para la delegación.

"Este acto de coerción económica es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra Estados soberanos los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio", agregó.

Las conversaciones se desarrollaron en el contexto de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña durante más de seis décadas, que se ha visto recrudecido en la actualidad por un cerco petrolero que impide el acceso de combustible para el país.