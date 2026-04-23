EE. UU. da dos semanas a Cuba para liberar presos políticos de alto perfil, según medio

Fotografía del edificio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana (Cuba). ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de los Estados Unidos dio a Cuba un plazo de dos semanas para liberar a presos políticos de alto perfil, en el marco de las conversaciones que llevan los dos Estados. Es una de las exigencias más amplias del presidente Donald Trump para que se lleven a cabo reformas económicas y políticas en el país caribeño.

De acuerdo con el medio USA Today, la exigencia fue presentada durante una reunión secreta celebrada en Cuba el pasado viernes 10 de abril.

Losartistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, disidentes del Movimiento San Isidro y condenados en 2002, figuran entre los nombres para ser liberados.

El medio cita un comunicado que le envió un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se afirma que la administración del presidente Trump mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a Alcántara y Osorbo .

Presiones sobre el régimen cubano

Recordó que un mitin celebrado el 17 de abril, Trump afirmó que se avecina un "nuevo amanecer para Cuba" y añadió que el régimen debería dejar de "jugar" mientras se llevan a cabo conversaciones directas. Según informó el mismo funcionario, el gobierno cubano tiene una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo.

Según el medio estadounidense, durante la visita, el funcionario estadounidense que viajó a Cuba se reunió por separado con el nieto del expresidente Raúl Castro.

Crisis económica en Cuba

Las autoridades estadounidenses advirtieron al gobierno cubano que la economía de la isla se encuentra en caída libre y que sus élites gobernantes disponen de un plazo limitado para aplicar cambios antes de que la situación se deteriore de manera irreversible.

El funcionario añadió que el presidente Trump mantiene su disposición a buscar una solución diplomática, pero advirtió que no permitirá que la isla se hunda en lo que considera una grave amenaza para la seguridad nacional si los líderes cubanos no muestran voluntad o capacidad de actuar.

Peticiones de Estados Unidos

Una de las propuestas que hizo la delegación que viajó a Cuba es que se permita llevar internet a la isla a través de los satélites Starlink, de la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk.

Un alto funcionario del Departamento de Estado explicó el martes a EFE que esa iniciativa permitiría que la conexión a internet, actualmente bajo monopolio estatal, sea "gratuita, confiable y rápida en toda la isla".

No obstante, señaló que La Habana deberá implementar reformas que hagan su economía más competitiva y atractiva para la inversión extranjera.

Washington también aboga por la compensación a ciudadanos y empresas estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados tras la revolución cubana, además del levantamiento de restricciones a las libertades políticas.

Aumento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba

En las últimas semanas, las tensiones entre Washington y Cuba se han intensificado, en medio de advertencias de Trump sobre la posibilidad de una toma de poder hostil.

Tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero, la administración de Trump endureció las sanciones vigentes y restringió los envíos de petróleo a Cuba, para presionar cambios políticos, que es gobernada por el Partido Comunista. Esto ha agravado la crisis económica en la isla.

En las últimas semanas, Trump ha dicho que creía que tendría el "honor de tomar Cuba" y que Estados Unidos "podría hacer una parada en Cuba" después de terminar con Irán.

USA Today informó el 15 de abril que la planificación militar para una posible operación liderada por el Pentágono en Cuba se estaba intensificando discretamente en caso de que Trump diera la orden de intervenir. Posteriormente, se avistó un dron de vigilancia militar estadounidense volando cerca de Cuba.