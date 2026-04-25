Atentado con bomba causa siete muertos en Colombia en medio de ola de violencia

Ataque con bomba fue en una carretera de la región del Cauca e impactó en más de una decena de vehículos en Colombia ( FUENTE EXTERNA )

Un ataque bomba este sábado dejó 7 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera en Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informaron autoridades.

La explosión fue en una carretera de la violenta región del Cauca e impactó en más de una decena de vehículos. Las autoridades atribuyen el atentado a los disidentes de de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.

"Fue activado un artefacto explosivo" que "deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad", publicó en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, junto a un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.

Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.

"Terroristas"

"Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", dijo el presidente Gustavo Petro en X.

"Quiero los mejores soldados para enfrentarlos", agregó.

El izquierdista señaló como responsable a Iván Mordisco, el criminal más buscado del país al que compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

El viernes un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En los dos últimos días se han registrado 26 ataques en esos departamentos, según Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.

Elecciones

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales tras el magnicidio del precandidato de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin en junio de 2025.

El delfín político del presidente izquierdista Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito para las elecciones seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.

Los tres han denunciado amenazas de muerte y cuentan con fuertes esquemas de seguridad.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.