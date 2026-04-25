Aumentan a 14 los muertos por atentado con bomba en Colombia

Personas alrededor de los cuerpos de las víctimas ( FUENTE EXTERNA )

Un atentado bomba dejó este sábado 14 muertos y al menos 38 heridos en el suroeste de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador regional.

Imágenes de la AFP muestran personas alrededor de los cuerpos de las víctimas, vehículos destrozados y huecos en una carretera del Cauca, donde se produjo la explosión.

Las autoridades atribuyeron el atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.

Cantidad de víctimas

"Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad", dijo en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.

En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.