Colombia reporta 31 ataques guerrilleros desde el viernes

Los ataques son atribuidos a una facción disidente de la guerrilla FARC. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron en el suroeste de Colombia durante el fin de semana, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera que dejó 21 muertos, según el último balance del gobierno.

El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos del sábado en el departamento del Cauca ascendió a 21, dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez a Caracol Radio el lunes. Otras 56 personas resultaron heridas.

Desde el viernes se han registrado 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares.

Los ataques son atribuidos a una facción disidente de la guerrilla FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, que se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

La "ola terrorista" es una respuesta ante operaciones militares en la zona, aseguró el ministro Sánchez a Blu Radio, que calificó estas acciones como "crímenes de guerra".

Zona bajo ataques

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones generales del 31 de mayo.

El presidente izquierdista Gustavo Petro tildó a los rebeldes de "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

Los principales candidatos presidenciales también condenaron la jornada de violencia.

Los ataques siembran un "clima de miedo" de cara a las elecciones, dijo en X el izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas y heredero político de Petro, quien no puede buscar la reelección.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

"Estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro", dijo el abogado derechista Abelardo de la Espriella, segundo en los sondeos.

"Este gobierno ha permitido que la violencia crezca", dijo por su parte la senadora Paloma Valencia, candidata por el partido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y originaria del Cauca, que compite codo a codo con De la Espriella por un eventual pase a segunda vuelta.