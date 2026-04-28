Autoridades investigan inusual asesinato de dos adultos y dos menores en Ciudad de México

Ciudad de México acumuló 8.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades de Ciudad de México investigan el asesinato de cuatro integrantes de una familia, incluidas dos menores de edad, hallados muertos en una casa este martes en un crimen bastante inusual en la capital del país.

La ciudad acumuló 8.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025.

En febrero de 2026, la megaurbe anfitriona del primer partido del Mundial 2026 el 11 de junio, se ubicó en el lugar 12 entre los 32 estados del país respecto al número de asesinatos registrados.

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Un hombre y una mujer, además de dos menores de edad, fueron hallados sin vida en su domicilio con "lesiones producidas por un objeto punzocortante", informó la fiscalía local en Facebook.

El hallazgo ocurrió en un barrio residencial de la demarcación Azcapotzalco, en el norte de la urbe, y según medios locales las menores fallecidas tenían 16 y 12 años.

Policías capitalinos analizan los videos captados por cámaras de vigilancia en la zona para determinar cómo ocurrió el ataque, cuyo móvil aún se desconoce, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad local.

Varias regiones de México son escenario frecuente de homicidios múltiples debido a la ola de violencia ligada al narcotráfico que azota al país desde hace dos décadas, pero este tipo de hechos delictivos son poco frecuentes en Ciudad de México.

El gobierno capitalino asegura que los homicidios se han reducido en los años recientes.

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Sin embargo, crímenes de alto perfil han sacudido Ciudad de México en el último año.

En mayo de 2025, dos funcionarios muy cercanos a la alcaldesa Clara Brugada fueron asesinados a balazos dentro de su vehículo en el sur de la metrópoli y en diciembre pasado el jefe de seguridad de una facción del Cártel de Sinaloa fue abatido a tiros en un restaurante del centro.